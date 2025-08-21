كتب- محمد قادوس:

بعدما أعلنت ولاية تيرينجانو الماليزية عن تشديد العقوبات المفروضة على الرجال المسلمين الذين يتغيبون عن صلاة الجمعة دون أعذار شرعية، والعقوبات الجديدة تشمل السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة تصل إلى 3000 رينجيت ماليزي (ما يعادل نحو 527 جنيهًا إسترلينيًا)، أو العقوبتين معًا، لمن يتغيب عن صلاة الجمعة دون سبب وجيه.

علق الشيخ أحمد فواز فاضل، مفتي ماليزيا، في تصريح خاص لمصراوي، قائلا في رأيي أما عقوبة عدم حضور الجمعة من الرجال عقوبة تعزيرية مفوضة إلى القاضي وحكمة القاضي.

وأكد مفتي ماليزيا، يجوز للحكومة والمسؤولية الدينية أن تقوم بالتعزير عن الرجال الذين لم يؤدوا صلاة الجمعة بدون عذر.

وأوضح فاضل ، أن الإشكالية تأتي من البحث عن الرجال يعني ليس التجسس وإنما البحث. كيفية القبض وكيفية النظر والبحث والتجسس المباح شرعا, فهذا المانع أو يعني معوقات.. كيف نجده يعني المتخلف فمن حيث النظريات ما في مشكلة وإنما من حيث التطبيقات والاجراءات.

