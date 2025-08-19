تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد

كتب - علي شبل:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة عن حكم تدخل الأبناء في مشاجرات الوالدين، خاصة إذا دفع الابن والده أو رفع صوته عليه دفاعًا عن أمه.

وفي رده، أكد الشيخ عويضة، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن هذا الفعل لا يجوز شرعًا، بل يعد عقوقًا للوالد وهو من كبائر الذنوب، قائلاً: «حين يزق الابن أباه أو يرفع صوته عليه تحت دعوى الدفاع عن أمه، فإنه بذلك يقع في العقوق ويدخل في كبيرة من الكبائر».

وأوضح أمين الفتوى أن بعض الأمهات قد يقعن في خطأ جسيم عندما يتعمدن إشراك الأبناء في الخلافات الزوجية، بل قد يفرحن إذا رأين أبناءهن يتطاولون على الأب، معتبرين ذلك نصرة لهن، وهو سلوك غير مقبول شرعًا ولا تربويًا، لأنه يزرع العقوق في نفوس الأبناء.

وأضاف عثمان أن الواجب على الأبناء في مثل هذه المواقف أن يكونوا مصلحين بحكمة وهدوء، فيسعوا لتهدئة الأجواء، دون أن يقعوا في إرضاء أحد الوالدين على حساب الآخر، ودون أن يسيئوا لأحدهما.

وشدّد على أن من الحكمة أن يُبقي الأبوان خلافاتهما بعيدًا عن أعين الأبناء، حتى لا يتأثروا نفسيًا، قائلًا: «لماذا نُدخل أبناءنا في خلافاتنا؟ إنهم يتألمون حين يرون والدهم ووالدتهم في مشاجرات، ويُدفعون للتدخل في صورة غير لائقة».

وختم الشيخ عويضة عثمان رده مؤكدًا على أن الأبناء مأمورون ببر الوالدين جميعًا، وأن تدخلهم في الخلافات يجب أن يكون بالكلمة الطيبة والسعي للإصلاح، لا بالعقوق ولا بالاعتداء.