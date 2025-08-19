كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الاستماع إلى القرآن الكريم والتأثر به نعمة عظيمة لا ينالها العبد إلا باختيار من الله عز وجل.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": إلى قول الله تعالى مخاطبًا سيدنا موسى عليه السلام: "وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى"، موضحًا أن اختيار الله لموسى كان شرطًا لسماع الوحي.

وأوضح الجندي أن القدرة على سماع القرآن وفهمه والتأثر بآياته دليل على محبة الله لعبده، لافتًا إلى أن من يجد صدودًا في نفسه وانغلاقًا في روحه وعدم رغبة في سماع آيات الذكر، فعليه أن يعلم أن الله لم يفتح له هذا الباب بعد، وربما ابتلاه ليعود عن ذنوبه ويتوب.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن الإنسان إذا لم يتحمل سماع كلمة من كتاب الله أو التدبر فيها، فهذا يستوجب وقفة صادقة مع النفس، داعيًا إلى مراجعة القلب والروح وتنقيتهما من الذنوب والوساوس.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن الاقتراب من مدرسة القرآن يحتاج إلى تطهير داخلي، موضحا: "اغتسل بقلبك قبل أن تلجأ إلى معبد القرآن، واغتسل بنفسك وروحك وتطهر بعقلك، وتخلص من ذنبك، واطلب من الله المعونة حتى يغيرك".

