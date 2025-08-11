إعلان

الشيخ أحمد خليل يوضح فضل صلاة الفجر: هي مفتاح للرزق والبركة

02:58 م الإثنين 11 أغسطس 2025

الشيخ أحمد خليل

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، أن صلاة الفجر ليست مجرد فريضة يؤديها المسلم، بل هي بداية مشرقة ليومٍ يفيض بالبركة والتوفيق من الله تعالى.

وقال الشيخ أحمد خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوى: "حينما تستيقظ مبكرًا، وتتوضأ وتؤدي صلاة الفجر، فأنت لا تكتفي بأداء فريضة، بل تبدأ يومك بإذن من الله، كأنك تقول له: يا رب افتح لي أبوابك".

وأشار إلى حديث النبي ﷺ: "اللهم بارك لأمتي في بكورها"، موضحًا أن البركة الحقيقية تنزل على من يبدأ يومه في وقت البكور، وخاصة بصلاة الفجر، فيُبارك الله له في رزقه وصحته وعمره.

وأضاف: "دع عنك الكسل، وانهض من فراشك، وقل من قلبك: يا رب… أنا تركت نومي من أجلك".

وتابع: "صلاة الفجر نورٌ في القلب، وسكينة في النفس، وسببٌ في البركة والخير… فلا تفرّط فيها مهما كانت الظروف".

