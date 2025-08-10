أمين الفتوى يوضح حكم الزواج عبر الهاتف: لا ينعقد بدون الأركان الشرعية

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا من شخص يستفسر عن حكم الزواج عبر الهاتف، وهل يكون صحيحا شرعًا.

في رده، بيّن أمين الفتوى أن الزواج له أركان وشروط شرعية لا بد من استيفائها، موضحًا خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن من هذه الأركان: حضور طرفي العقد وولي الزوجة، وانعقاد الصيغة الشرعية بالإيجاب والقبول، وحضور الشهود، وأداء المهر للزوجة.

وأضاف أن ما يفعله بعض الأشخاص من تبادل عبارات القبول عبر الهاتف مثل: "تتجوزيني؟ أيوة أتجوزك" لا يُعتبر زواجًا شرعيًا، لأن الأركان والشروط لم تستوفَ.

