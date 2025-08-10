كتب-محمد قادوس:

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سائلة تقول" إن زوجها مريض وتقوم بخدمته بعناية ودعاء دائم له بالشفاء، وأنها أحيانًا تقول في دعائها: "يا رب يكون يومي قبل يومه"، متسائلة عن حكم هذا الدعاء؟

وقالت أمينة الفتوى، نسأل الله أن يشفيه ويشفي كل مريض، وأن يؤجرها على رعايتها لزوجها، فهذا من حسن تبعلها له كما علّمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وله أجر عظيم عند الله".

وأضافت الخولي، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": لا يجوز أن تدعو على نفسها بالموت ولا على غيرها، مهما كانت النية، بل تدعو لزوجها بالشفاء والعافية، وأن يبارك الله في أعمارهم، ويزيد بينهم المودة والرحمة.

