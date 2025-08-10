إعلان

الأزهر للفتوى يحذر مستخدمي مواقع التواصل من المُبَاهَاةِ بالنِّعَم والتَّفَاخُر

05:12 م الأحد 10 أغسطس 2025

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

كتب-محمد قادوس:

قال مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الإلكتروني، للشخص الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، في المُبَاهَاةِ بالنِّعَم، والتَّفَاخُر بالمُمتَلَكات من خلال التِقَاط الصّور معها، والإفراط في نشرها، دون مراعاة لمشاعرِ مُفتقديها؛ سيما في أوقات الترويح وأماكنه، معبرًا عن هذا الأمر بأنه عدوى.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن سيدنا رسول الله ﷺ يحثنا على إدخال السرور على قلوب الناس، ومراعاة مشاعرهم؛

وأستشهد مختصي المركز بقول:" أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ".. [أخرجه الطبراني في الأوسط].

الأزهر للفتوى مستخدمي مواقع التواصل
