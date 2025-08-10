كتب-محمد قادوس:

قال مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الإلكتروني، للشخص الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، في المُبَاهَاةِ بالنِّعَم، والتَّفَاخُر بالمُمتَلَكات من خلال التِقَاط الصّور معها، والإفراط في نشرها، دون مراعاة لمشاعرِ مُفتقديها؛ سيما في أوقات الترويح وأماكنه، معبرًا عن هذا الأمر بأنه عدوى.

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن سيدنا رسول الله ﷺ يحثنا على إدخال السرور على قلوب الناس، ومراعاة مشاعرهم؛

وأستشهد مختصي المركز بقول:" أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ".. [أخرجه الطبراني في الأوسط].

اقرأ أيضاً:

الشيخ خالد الجندي: من يُحلل الخمر أو الحشيش فقد غاب عنه المخ الصحيح

محمد علي يوضح حكم إرضاع الكبير

ماذا نردد عند قول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم"؟.. أمين الفتوى يجيب