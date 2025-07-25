هل استعمال السبحة أثناء خطبة الجمعة يفسد الصلاة ؟.. عالم أزهري يوضح

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من شخص يقول في رسالته: أثناء خطبة الجمعة كان مع جاري مسبحة يسبح عليها طوال الخطبة فقلت له: إن صلاتك باطلة فهل ما قلته صحيح؟

وفي رده، يقول العالم الأزهري إن لوجوب صلاة الجمعة شروطا هي: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة والاستيطان، موضحا أنه لا تجب صلاة الجمعة على من اتصف بأضداد هذه الشروط.

واضاف أن لصلاة الجمعة شروط صحة، ومنها أن تؤدى في جماعة وأن يكون أداؤها داخل وقت صلاة الظهر فإذا أديت بعد خروج وقت صلاة الظهر كانت باطلة، وتصلى أربع ركعات.

وتابع أن من صحة صلاة الجمعة أن يسبق صلاتها خطبتان ويستحب الإنصات لخطبة الجمعة وهو السكوت مع الإصغاء، لافتا إلى قول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم :(ومن مس الحصى فقد لغى).

وأوضح لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: فإذا خالف المسلم وانشغل بالتسبيح أثناء خطبة الجمعة كان ذلك مكروها وكان فاعلا خلاف الأولى لكن تقع الجمعة صحيحة مع نقصان أجر من فعل ذلك. ويحمل حديث ( ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعت له).

ولفت إلى أنه على المنفي الكمال وليس الصحة أي فلا جمعة له كاملة، ونصح لاشين: ننصح من يمسك بالمسبحة ويسبح عليها أثناء الخطبة ألا يفعل ذلك لأن كل وقت وله أذان وأذان هذا الوقت هو الإنصات وليس التسبيح، فالتسبيح له وقت آخر.. والله أعلم.

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