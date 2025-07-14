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أدعي والإمام يقرأ الفاتحة في الصلاة ليؤمن المصلون على دعائي فما الحكم ؟..د. عصام الروبي يوضح

02:42 م الإثنين 14 يوليو 2025

الدكتور عصام الروبي

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كتب-محمد قادوس:

انا بصلي جماعة والامام يقرا الفاتحة وأثناء القراءة اقوم بالدعاء فما الحكم؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، والذي أوضح في رده أن السادة الشافعية يرى أنه لا حرج في الدعاء أثناء قراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجماعية، سواء أكانت الصلاة جهرية أم سرية. لكن الأفضل للمأموم أن يركز في الاستماع لقراءة الإمام وتركيزه، ولا يقطع عليه القراءة بالدعاء، إلا إذا كان هناك سكتات في قراءة الإمام، فيمكن استغلالها للدعاء.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن بعض المذاهب مثل الأحناف يرون أن هذا غير جائز بل مكروه كراهة تحريم ولا يجوز للإمام ولا للمأموم.

وأوضح العالم الأزهري أن الحقيقة أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، فيكفي الاستماع والإنصات بخشوع وسكينة كما قال الله تعالى" قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون".

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عصام الروبي الدعاء والإمام يقرأ الفاتحة الدعاء
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