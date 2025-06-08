أمين الفتوى: أكل "لحم الجِمَال" لا يَنْقُض الوضوء

كتب- علي شبل:

مع دخول عيد الأضحى وانتشار تضحية المصريين بالإبل "الجِمَال"، كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم أكل "لحم الجِمَال"، وهل ينقض تناوله الوضوء.

أكد أمين الفتوى أن أكل لحم الجمال لا يَنْقُض الوضوء.

وقال ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه مع دخول عيد الأضحى وانتشار تضحية المصريين بالإبل "الجِمَال"، فمِن الخلافات التي تنتشر على وسائل التواصل كل عيد أضحى في هذا السياق هو "لزوم الوضوء مِن أكل لحم الجِمَال".

والصحيح، يقول أمين الفتوى: أنَّه لا يجب الوضوء بعد أكل الجِمَال، فمجرد أكلها لا يُعَدُّ ناقضًا للوضوء.

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