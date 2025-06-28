شات جي بي تي هيخطب الجمعة".. أحمد كريمة يحذر من الذكاء الاصطناعي

Fw: كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن استفتاء ChatGPT" شات جي بي تي" في الأمور الدينية والفقهية والشرعية، غير صحيح.

وأضاف كريمة، خلال حواره ببرنامج" علامة استفهام"، عبر قناة"الشمس": أن الإفتاء سيكون غير صحيح، لأن الجهاز سيحصل على بيانات مخزنة فقط.

وأوضح أستاذ الفقه، أن العقل البشري سيغيب في حالة الوصول لهذا الأمر، وسيكون هناك غياب لحالة التدبير والتفكير، لافتًا إلى أن البشرية بهذه الأشياء تسير لـ الإلحاد، والأشياء الضارة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي هو دجال العصر الحديث، متابعًا: أدعو الله أن لا أرى هذا الزمان، لأن المرحلة الأخيرة على علامات الساعة اقتربت.

وبين أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أن استخدام التقنيات الحديثة في الأمور الدينية سيؤدي إلى الإلحاد، مضيفًا: يريدون إلغاء الذي خلق، وأنه في هذه الحالة سيصبح الإنسان عبدًا للآلة.

ولفت إلى أن الجميع في هذه الفترة يريد أن يجعل الذكاء الاصطناعي هو الذي يقوم بكل شيء، وفي الفترة المقبلة سنجد" شات جي بي تي" هو الذي يخطب الجمعة بدل الشيخ، وقد يكون هو الإمام في الصلاة، وهذا أمر كارثي.

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