هل يحصل الأطفال على ثواب العبادات قبل البلوغ؟.. الإفتاء تجيب

كتب - علي شبل:

هل يثاب الصغار على فعل العبادات قبل بلوغ سن التكليف الشرعي؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الصبي الذي لم يبلغ الحلم غير مكلف شرعًا بأداء التكاليف الشرعية على وجه اللزوم؛ ولكنه إن أتى بها على وجهها الصحيح فإنه يُثاب عليها، فالمرفوع عن الصبي المؤاخذة على فعل الشر، أمَّا الثواب على فعل الطاعات فليس بمرفوع عنه، بل له أجرُ ما أتى به من العبادة.

كيف نتعامل مع الأطفال في المسجد؟

وكان الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كشف عن بعض الضوابط عند التعامل مع الأطفال في المسجد، خاصة أثناء الصلاة وخطبة الجمعة، لافتا إلى أن وجود الأطفال في المسجد يتطلب التعامل بحذر لضمان عدم تشويشهم على المصلين.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة سابقة من برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أن الأطفال المميزين، الذين يدركون معاني الصلاة، يمكنهم الوقوف في وسط الصفوف دون أن يقطعوا الصفوف، بينما الأطفال غير المميزين، الذين لا يفهمون أحكام الصلاة بشكل كامل، يُفضل أن يقفوا على أطراف الصفوف.

وفيما يتعلق بصلاة الجمعة، أوضح عبدالسميع أن الخطيب، وهو على المنبر، يحق له توجيه الأطفال وإعطاؤهم التعليمات المناسبة لتهدئتهم، وذلك دون أن يقطع الخطبة، مضيفا أن المصلين لا يجوز لهم التحدث أو التنبيه أثناء الخطبة حتى لا يتسببوا في إزعاج الآخرين أو تشويش سماع الخطبة، وإذا كان هناك ضوضاء من الأطفال، فإن الأفضل هو الانتظار حتى انتهاء الصلاة لتوجيه النصائح برفق إلى الأهالي.

وأكد أهمية تحبيب الأطفال في الصلاة والمساجد بطرق إيجابية، مثل منحهم مكافآت بسيطة بعد الصلاة، موضحا أن تعزيز حب الأطفال للمسجد والصلاة من خلال أساليب تربوية محببة هو جزء من التطبيق الصحيح لأحكام الفقه الإسلامي.

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