هل اسم المرأة عورة؟.. جدل يتجدد حسمته دار الإفتاء

كتب- علي شبل:

هل اسم المرأة عورة؟.. سؤال أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب هجوم من المؤلفة غادة عبدالعال، ضد الفنان مراد مكرم بعد تدوينته الأخيرة عن المرأة.

وكان مراد قال في منشوره: "أنا اتعلمت في صغري انك عيب لما تنده ست أو بنت في مكان عام باسمها.. مش لأنه عورة ولا كل الكلام اللي بيتقال دلوقتي، ولكن لأنه كان عيب تعرف الشارع كله والمحيطين بيكم، باسم البنت أو الست".

وأعادت المؤلفة غادة عبدالعال، نشر تدوينة مراد مكرم، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "مش لأنه عورة.. أمال لإنه إيه؟!".. لتثير حالة من الجدل حول اسم المرأة وهل هو عورة، وهل الجهر به يعد مكروها في الإسلام.

رأي الإفتاء في الجهر باسم المرأة

في فتواه حول حكم كلام المرأة وتصريحها باسمها، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، وقال في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: لا مانع شرعًا من حديثها والاستماع إليها، إنما الممنوع أن تتحدث بشكل مثير للغرائز؛ ولا حرج كذلك في معرفة اسمها؛ فإن الأُمَّة قد نقلت عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنته وعرف الخلق أسماءهنَّ، ولو كان في ذلك حرج لامتنعن منه.

وكانت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حذرت من بعض المفاهيم الخاطئة حول مسألة العورة وموضوع خروج المرأة للعمل.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء سابق ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، أن اسم المرأة ليس عورة، وبعض المجتمعات تتحفظ على ذكر أسماء النساء، مستخدمة أسماء أبنائهم أو تعبيرات أخرى، كنوع من الغيرة، مشيرة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينادي زوجاته بأسمائهن، وذكرت أن القرآن الكريم يحتوي على سورة كاملة تحمل اسم السيدة مريم، مما يدل على أن أسماء النساء ليست عورة.

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