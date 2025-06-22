دعاء الاستفتاح في الصلاة.. الإفتاء توضح حكمه وماذا تقول فيه

كتب- علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة، وما ورد في السنة النبوية ممَّا يقال فيه خلال الصلاة.

أوضحت الإفتاء أن الاستفتاح في الصلاة، هو الذكر المشروع بين تكبيرة الإحرام والاستعاذة للقراءة، مثل أن يقول المصلي: "سبحانك اللهم" أو "وجهتُ وجهي".

وأشارت الإفتاء إلى أنه سمي بذلك؛ لأنَّه شُرِعَ ليستفتح به الصلاة؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيغ متعددة لدعاء الاستفتاح في الصلاة؛ منها ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ».

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