أمين الفتوى يحسم حكم توزيع لحوم أو مال بدلاً عن الأضحية

كتب- علي شبل:

حسم الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة شرعية مهمة وهي حكم إخراج مال أو توزيع لحوم بدلا عن القيام بذبح الأضحية.

بداية، أوضح أمين الفتوى أن الأضحية هي الذبيحة التي تُذبح في أيام مخصوصة بنية التقرب إلى الله تعالى، مشددًا على أن الذبح بنية واضحة وفي الوقت المحدد هو ركن أساسي لا تتحقق الأضحية بدونه.

وأضاف شلبي، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن أيام الذبح هي يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة بعده، مشيرًا إلى أنه لا تُعدّ الذبيحة أضحية إذا ذُبحت قبل صلاة العيد، حيث تُعتبر حينها صدقة وليست أضحية، حتى لو كانت في يوم عرفة.

وأشار إلى أن الفقهاء حين عرفوا الأضحية قالوا إنها الذبيحة التي تُذبح تقربًا إلى الله في أيام مخصوصة بنية الأضحية، وبالتالي فإن مجرد إخراج مال أو شراء لحم أو التصدق به – حتى لو كان بقيمة مضاعفة – لا يدخل في حكم الأضحية.

وأضاف أمين الفتوى أن من يذبح لغرض توسعة على أهل بيته أو للضيافة أو لأي نية أخرى غير نية الأضحية لا يُعد ما فعله أضحية، حتى لو تم الذبح في نفس الأيام.

وفيما يتعلق بحكم الأضحية، أكد الدكتور محمود شلبي أن الأضحية من السنن المؤكدة عند جمهور الفقهاء، مستدلًا بقوله تعالى: "فصلِّ لربك وانحر"، وما ورد من أحاديث نبوية عن فضل إراقة الدم في يوم النحر، مما يدل على مشروعيتها واستحبابها، دون أن تكون فرضًا.

كما أشار إلى أن ترك الأضحية في بعض السنوات لا إثم فيه، إذا كان الشخص غير قادر ماليًا أو لديه حاجة ملحّة أخرى، مستشهدًا بما روي عن الصحابة الكرام كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، من أنهما كانا أحيانًا لا يضحيان في بعض السنوات حتى لا يعتقد الناس أنها فرض.

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