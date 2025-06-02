قبل ذبح الأضحية.. 9 أمور مستحبة شرعًا تكشف عنها الإفتاء

كتب- علي شبل:

شرع الله تعالى الأضحية بقوله عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، يعني: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ".. وعدّ العلماء الأضحية سُنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: {ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى} رواه الحاكم وغيره.

وللأضحية آداب وأمور مستحبة شرعًا قبل الذبح، حددتها دار الإفتاء المصرية في التقاط التالية:

يستحب في ذبح الأُضْحِيَّة:

• أن يكون بآلة حادة قاطعة.

• الإسراع في القطع؛ لأن فيه إراحة للذبيحة.

• استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مكان مذبح الذبيحة.

• شحذ الشفرة قبل الذبح.

• مراعاة عدم رؤية الحيوان لحظة ذبحه.

• أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق.

• أن ينحر الإبل وهي واقفة (والنحر هو: وضع آلة الذبح في الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق).

• سوق الذبيحة إلى المذبح برفق.

• عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.

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