كتب-محمد قادوس:

هل يجوز إعطاء الجزار جلد الأُضْحِيَّة كأجرة له؟ وهل يجوز بيع شيء من الأضحية؟.. سؤال تلقته لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية؟

أجابت لجنة الفتوى بالدار قائلة، لا يجوز أن يعطى الجزار شيئًا من الأضحية مقابل أجره؛ ولا مانع من إعطائه منها على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة.

وأضافت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: لا يجوز بيع شيء من الأضحية، مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عَنْ عَلِىٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَال:" أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا"..أخرجه مسلم.

وفي منشور آخر أوضحت فيه لجنة الفتوى بالدار، أن الأضحية تساهم في رسم البسمة على وجوه المستحقين، فاجعل من أضحيتك وسيلة لنشر السعادة بين الناس.

والأضحية هي فرصة لنعبر عن حبنا لله ولخلقه، اجعل من أضحيتك وسيلة لنشر الخير والمحبة.

والأضحية تعلمنا درس العطاء والتواضع، اجعل من أضحيتك عبادة تزيد من حسناتك وتقربك إلى الله.

وأكدت اللجنة أن عيد الأضحى فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية، اجعل من أضحيتك وسيلة لنشر السعادة والمحبة.

وتقديم الأضحية يعكس الإيمان والتفاني في طاعة الله، اجعل من أضحيتك عبادة تزيد من حسناتك.

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