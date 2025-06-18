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أخلاقيات الأزمات.. 3 نصائح مهمة يكشف عنها أمين الفتوى

02:40 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الدكتور هشام ربيع

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كتب- علي شبل:

وجه الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصائح مهمة للتعامل وقت الأزمات، مؤكدا أن مثل تلك الأوقات تستدعي أصالة توافر الجهود من أبناء المجتمع كافة.

وتحت عنوان أخلاقيات الأزمات، نشر ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 3 نصائح مهمة عند حدوث الأزمات، وهي:

1- كُنْ واعيًا لكل ما يحيط ببلدِك مِن مخاطر.

2- كُنْ حريصًا على ما تستقيه مِن أخبار، فلا تسمع إلَّا للمصادر الرسمية، فسَلامُك النفسي مطلبٌ رئيسٌ وضروريٌ، وهو أحد أهم مُقوِّمات الحياة، فلا يستطيع الفرد تحمُّل حياة الفَزَع والقلق، فقد فطر الله النفس الإنسانية على الحاجة إلى "الاطمئنان النفسي".

3- كُنْ مُتَحقِّقًا مما تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فحرية التعبير في الإسلام مُلْتَزَمة ومنضبطة بضوابط عامة تتداخل فيما بينها لتُشَكِّل سِيَاجًا حاميًا حتى لا تَجْنَح حرية التعبير لتُخْطِأ مِن حيث أرادت الصواب، أو لتُفْسِد من حيث أرادت الإصلاح.

وختم ربيع مشددا على أن أوقات الأزمات تستدعي أصالة توافر الجهود من أبناء المجتمع والتفافهم كلُحْمَة واحدة في مواجهة التحديات والصعوبات. حفظ الله مصر وبلاد المسلمين مِن كل مكروهٍ وسوءٍ. آمين.

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الدكتور هشام ربيع أخلاقيات الأزمات أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية
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