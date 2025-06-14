يسرى جبرى يرد على من يقولون إن فريضة الحج تعب ومشقة وزيارة حجارة

كتب- محمد قادوس:

تلقي الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، سؤال يقول : يعترض بعض الناس أن فريضة الحج ما هو إلا تعب ومشقة وزيارة الأحجار؟

في رده، قال العالم الأزهري لمن يقول ذلك فهو إنسان ينكر حكمة الله فى شرعه وفضل الله على عباده بأنه دلهم على هذه المناسك حيث تُقبل الدعوات وتُغفر الذنوب وأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذا المنسك وجعله ركن ركين فى الإسلام.

وأضاف جبر، خلال تقديم برنامج "اعرف نبيك" المذاع على فضائية" الناس": أن من يهون من شأن هذا الركن يهونون من شأن الإسلام فلا تلتفت إليهم، لانه ركن ركين وحب هذا النسك وزيارة هذه الأماكن مطبوع فى قلب كل مسلم، فتجد الناس بفطرتها تحب أن تزور هذه الأماكن وتهفوا إليها أرواحهم، كما أن الله جعلها فريضة وركن للمستطيع.

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