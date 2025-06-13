ما حكم إمامة المرأة للنساء ومكان وقوفها معهن؟.. الإفتاء توضح

كتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إمامة المرأة للنساء ومكان وقوفها معهن، مبينة هل تقف أمامهن، أم في الوسط، وحكم الصلاة في كلتا الحالتين.

أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أنه يجوز للمرأة أنْ تَؤُمَّ غيرَها مِن النساء في صلاة الفرض، ويكون وقوفها للإمامة معهنَّ في وسط الصف.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها، أنه إنْ تقدَّمَت عليهنَّ صَحَّت صلاتهنَّ مع الكراهة.

حكم إمامة المرأة للرجال

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أوضح أن الإمام في الصلاة المكتوبة إما أن يكون رجلًا أو امرأة، فإن كان رجلًا فلا خلاف في جواز إمامته -بشروطها عند العلماء-، سواء كان المؤتمون به رجالًا أو نساءً أو أطفالًا.

وأضاف علام، في فتواه السابقة: أما إن كان الإمامُ امرأةً فيختلف الحكم في إمامتها باختلاف المؤتمين بها، فإن كانوا رجالًا فلا خلاف في عدم جواز إمامتها لهم، ولا تصح صلاتهم، كما في "اختلاف الأئمة العلماء" للإمام عون الدين ابن هُبَيْرَة.

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