الإفتاء توضح حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية د، من سائل يقول" ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟

في ردها، أجابت لجنة الفتوى بالدار، قائلة أن الفقهاء اختلف في اشتراط الموالاة والتتابع بين الصلاتين عند الجمع بينهما جمع تقديمٍ؛ فمنهم من ذهب إلى أن اشتراط الموالاة بين الصلاتين غير لازم، فلا بأس عندهم من الفصل بين الصلاتين بفاصلٍ كصلاة النَّفل، وذهب جمهور الفقهاءِ إلى بطلان الجمع في هذه الحالة أو كراهة الفصل بين الصلاتين، واحتياطًا في العبادة.

وأضافت لجنة الفتوى بالدار عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: أن الأَوْلَى في مثل هذه الحالة أن تؤخَّر تلك النَّوافل إلى ما بعد الانتهاء مِن صلاة الفريضتين دون أن يفصل بينهما؛ خروجًا مِن خلاف.

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