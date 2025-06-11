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الإفتاء توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟

12:13 م الأربعاء 11 يونيو 2025

دار الإفتاء المصرية

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كتب- محمد قادوس:

ورد إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول" ما كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن مَن أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها عَلِم موضعها، فيكفيهِ غَسْل موضعها، فإن لم يعلم موضعها وجبَ غسل جميع الثوبِ أو البدن الذي أصابته النجاسة.

وأضافت لجنة الفتوى بالدار عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: إن علم الشخص مكان موضع النجاسة نجاسةٌ فيكفي غَسْل هذا الموضع.

وأوضحت اللجنة، إن خَفِيَ موضعُ النجاسةِ؛ فإن كان المكان صغيرًا، فلا تُجزئ الصلاةُ فيه حتى يَغْسلَه كله، وإن كان المكان واسعًا فلا يجب غَسْله ويصلي حيث شاء، لأنَّ ذلك

يشق عليه.

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