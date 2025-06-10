أمين الفتوى: حقوق الناس تظل معلقة برقبة العبد حتى يعفو عنها صاحبها

كتب-محمد قادوس:

شدد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن صيام يوم عرفة يكفر الذنوب الصغائر فقط، ولا يشمل الكبائر، ما لم تصحبها توبة نصوح.

وقال أمين الفتوى أن الشريعة الإسلامية رتبت على بعض العبادات كالصلاة والوضوء وصيام رمضان ويوم عرفة فضلًا عظيمًا في التكفير، ولكن بشرط أن تكون الذنوب المكفرة من الصغائر، وليس الكبائر التي تحتاج توبة خاصة.

وأشار إلى أن الذنب قد يكون متعلقًا بحق الله أو بحق العباد، فإن كان بحق العباد، فالأمر أشد خطورة، لأن حقوق العباد مبناها على المشاححة لا المسامحة، قائلًا: "صاحب الحق لا يُسامح بسهولة، وقد يطالبك بحقه أمام الله يوم القيامة.

وأضاف ممدوح، خلال لقائه بإحدى البرامج المذاعة عبر القناة" الأولى المصرية": أن حقوق الله مبناها على المسامحة، أما حقوق الناس فتظل معلقة برقبة العبد حتى يعفو عنها صاحبها، وهذا ما يجعل التوبة عن الذنوب المتعلقة بالناس ضرورة لا يغني عنها كثرة الطاعات.

وأكد أن الإنسان لا يضمن قبول الطاعات أو تحقق الشروط وزوال الموانع، داعيًا الناس إلى التوبة والتواضع والرجاء، والتوقف عن اعتبار موسم عرفة مسموحًا بموجبه التساهل في المعاصي لاحقًا.

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