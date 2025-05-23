أمين الفتوى: التدخين حرام والمدخن سيواجه هذا السؤال يوم القيامة (فيديو)

كتب - علي شبل:

حسم الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم التدخين شرعًا، وكذلك عقوبة المدخنين، وهل هو حرام شرعًا أم مكروه أم يعد من قبيل العادات السيئة.

في رد صريح ومباشر على سؤال من شخص تلقاه حول حكم التدخين وعقوبة المدخنين، أكد أمين الفتوى أن التدخين محرم شرعًا ولا يجوز للمسلم تعاطيه بأي حال من الأحوال، لافتا إلى أن المدخن سيواجه بسؤال يوم القيامة عن إهدار ماله وصحته.

وأضاف كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس: "التدخين حرام شرعًا، ولا يجوز لأي من أبنائنا أو آبائنا، هي رسالة أوجهها إلى كل من ابتلي بهذا الأمر، الله سبحانه وتعالى يقول: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، والتدخين هو من أبرز صور التهلكة؛ لأنه يؤدي إلى الأمراض والموت".

وتابع أمين الفتوى: "النبي ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار)، وبالتالي الجسد الذي أكرمك الله به هو أمانة ستُسأل عنها يوم القيامة، سيسألك الله عن صحتك: فيمَ استخدمتها؟ أأعنت بها نفسك على الصلاة والصيام وعمارة الأرض، أم أضعتها في ما يغضبه؟".

وأشار إلى أن من يستخدم ماله لشراء السجائر كمن يشعل النار في أمواله بنفسه، قائلاً: "لو رأينا أحدًا يحرق أمواله في الشارع لقلنا إنه غير طبيعي، بينما المدخن يفعل ذلك بشكل يومي".

وتابع: "التدخين عادة سيئة محرمة، ويجب التوبة منها فورًا، فإن الجسد أمانة، والصحة نعمة، والعاقل من يحفظ الأمانات ولا يُضيع النعم".

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