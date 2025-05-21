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هل يحق للزوج إجبار زوجته على الإجهاض؟.. المفتي يوضح رأي الشرع

03:31 م الأربعاء 21 مايو 2025

الدكتور نظير عياد

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كتب - علي شبل:

كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن حكم إجبار الرجل زوجته على إجهاض جنينها، وذلك ردا على سؤال تلقته دار الإفتاء من شخص يقول: ما حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟ فصديقي زوجته حاملٌ في الشهر الثاني، وطلبَ منها إجهاض هذا الجنين، وهي رافضة لذلك، فهل يجوز له إجبارها على ذلك، علمًا بأنه لا يوجد مشكلة صحية تتعلق بالأم الحامل أو الجنين؟

وفي رده أكد فضيلة المفتي أنه لا يجوز إجبار الزوجة على إسقاط الجنين ولو لم يُنْفَخ فيه الروح، ما دام أنَّه ليس هناك عذرٌ يقتضي إنزاله؛ فإنَّه وإن لم يُنْفَخ فيه الروح بعدُ إلَّا أنَّه موجودٌ ومتحقَّقٌ فلا يُعْتَدى عليه، ومآله بعد ذلك -إن أراد الله- إلَى نفخ الروح.

وشدد عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، على أنه لا طاعة للزوج في هذا الأمر، فطاعته مقيدة بألَّا تكون في معصية.

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الدكتور نظير عياد اجبار الزوجة على الإجهاض مفتي الجمهورية
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