حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد؟.. علي جمعة يوضح

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول، ما حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها؟

أجاب على ذلك فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كتخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك.

وأضاف جمعة في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: لو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعي" وغيرهما يجوز ذلك ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» رواه البخاري.

واوضح المفتي الأسبق، لو كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء فهذا غير جائز. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

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