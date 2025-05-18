إشادة القرآن الكريم بقيم مصر المكانية والحضارية.. يوضحها د. عصام الروبي لمصراوي

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، أن مصر لها قيم مكانية في القرآن الكريم كالتي لمكة بلد الله الحرام

أكد الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، أن مصر لها قيم مكانية في القرآن الكريم كالتي لمكة بلد الله الحرام.

وأضاف الروبي، في رده لمصراوي: أن اول قيمة من هذه القيم هي البقعة المباركة، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة القصص "فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ"، منوها إلى أن البقعة المباركة من الشجرة موجودة في محافظة جنوب سيناء وتحديدًا في سانت كاترين، وقد نبتت فيها شجرة تسمى شجرة العليقة أو العليقة، فهذه الشجرة نباتها لا يذبل ابدًا، ونباتها لا ينبت في أي مكان في بلدان الدنيا سوى في هذا المكان.

فهي شجرة فريدة في نوعها وأصلها ونبتتها.

وأوضح الداعية الإسلامي أنه يوجد في مصر أيضا عيون موسي الاثنتا عشرة التي ذكرها الله-سبحانه وتعالى-في سورة البقرة وسورة الأعراف، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر جبل الطور، وجبل النتق ومكان سحابة الظلة كل هذه القيم المكانية في أرض الفيروز وما أدراك ما أرض الفيروز أرض الطهارة والكرامة والعز والشرف والرباط ورباطة الجأش كما حدثنا القرآن الكريم عن أرض ذات قرار ومعين آواى الله إليها نبي الله عيسى عليه السلام مع أمه مريم عليها السلام وذكر الله ذلك في سورة المؤمنون في قوله تعالى" وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين".

وأكد العالم الأزهري أنه واجب على كل مصري أن يعلم أن هنالك بعضا من تراب مصر مقدس ومشرف، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة طه،" فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى"، وفي سورة النازعات "هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسى * إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى".

وبين الداعية أنه حينما يتحدث العبد عن القيم المكانية لمصر يجب علينا أن نقف أمام رحلة العائلة المقدسة، وعلينا أن نعلم ان نبي الله عيسى ولد في بيت لحم في فلسطين وأتى إلى مصر وأقام فيها ثلاثة أعوام مع أمه مريم، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة المؤمنون،" وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ".

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