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روشتة إيمانية لمواجهة تقلبات وابتلاءات الدنيا.. ينصح بها رمضان عبد المعز (فيديو)

09:43 م الأحد 06 أبريل 2025

الشيخ رمضان عبد المعز

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كتب- علي شبل:

قدم الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عدة نصائح مهمة بمثابة روشتة إيمانية في مواجهة تقلبات وابتلاءات الدنيا، لافتا إلى أن الإنسان يمر بالكثير من التغيرات التي يمكن أن تكون مفاجئة وصعبة في بعض الأحيان، وصدق الله إذ قال: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ"، وهذه سنة الحياة، تليها لحظات من اليسر بعد العسر، وراحة بعد تعب، وفرج بعد ضيق.

وأشار الشيخ رمضان عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأحد، إلى أن الإنسان قد يمر بظروف صعبة وغير متوقعة، مثل فقدان المال أو الاضطرابات في الحياة، ولكن لابد من التذكير بقدرة الله تعالى على تغيير الأحوال.

وأضاف: "الدنيا ليست ثابتة، اليوم تكون في حال من الراحة، وغدًا قد تجد نفسك في محنة، هذه هي الدنيا: يوم لك ويوم عليك، يسر وعسر، نشاط وكآبة، وهذا ما يذكرنا به الله في كتابه".

ونصح عبدالمعز بعدم اليأس والرجوع إلى الله والمقاومة على الذكر، مستشهدا بقوله تعالى: "أَلا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"، متابعا: عندما تحيط بنا التحديات والابتلاءات، لا يوجد أمامنا إلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وياك أن تيأس في أي حال من الأحوال، فالله سبحانه وتعالى وعدنا في كتابه الكريم أن بعد العسر يأتي اليسر، وهذا ما يجب أن نتمسك به.

وأكد على أهمية الاستراحة الروحية في ظل التغيرات الحياتية، مشددًا على أن ذكر الله هو الطريق الذي يجلب الطمأنينة والسكينة للقلوب. وقال: "في أوقات المحن والابتلاءات، لابد أن نعود إلى الله، لا نستعين إلا به، لأن الله هو المستعان في كل شيء".

وختم عبدالمعز، قائلًا: "في القرآن الكريم، قال الله: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فمهما كانت التحديات التي نواجهها، لابد أن نعلم أن الله سيجعل بعد العسر يسرًا، لذا، في أوقات الشدة يجب علينا أن نلجأ إلى الله، ونستعين به في كل شيء، فلا ملجأ لنا سواه".

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