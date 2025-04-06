ما حكمة صيام الست من شوال؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، إن صيام الست من شوال يعتبر من السنن المؤكدة التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر".

وأضاف الشيخ أحمد خليل خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحكمة من هذا الصيام تكمن في زيادة الأجر والثواب، حيث أن صيام هذه الأيام يُعتبر كإتمام لصيام رمضان، ويمنح المسلم فرصة لتعويض ما قد يكون وقع فيه من تقصير خلال الشهر الكريم.

وأكد الشيخ أحمد خليل أن صيام الست من شوال يمثل فرصة عظيمة لتقوية العلاقة بين المسلم وربه، حيث إن العبادة لا تقتصر على الفرائض فقط، بل تشمل السنن التي تقرب العبد إلى الله تعالى. كما أن الصيام في هذه الأيام يعد تجسيدًا لمفهوم الاستمرارية في الطاعات بعد رمضان، مما يعين المسلم على الثبات على العبادة طوال العام.

وأشار إلى أن هذه السنة ليست فرضًا، بل هي سنة مؤكدة، فالأجر في النهاية يكون بحسب النية والإصرار على التقرب إلى الله، لافتا إلى أن صيام الست من شوال علامة من علامات قبول العمل في شهر رمضان، فمن علامات القبول أن يوفق العبد لعمل صالح بعد العمل الصالح.

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