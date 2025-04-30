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أمين الفتوى يحذر من نشر يوميات الأسرة على وسائل التواصل الاجتماعي لحصد "اللايكات"

02:25 م الأربعاء 30 أبريل 2025

الدكتور هشام ربيع

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كتب - علي شبل:

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من نَشْر الشخص الشؤون اليومية لأسرته مما لا يصح إطلاع الغير عليه رغبةً في زيادة التفاعل -بالتعليق أو الإعجاب أو المشاركة- حول ما يُنْشَر.

وأكد ربيع أن مثل هذا النشر هو من قبيل إشاعة للفاحشة في المجتمع، وهي جريمة حَذَّر منها الحق سبحانه وتعالى؛ في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [النور: 19].

وأضاف ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: وقد جعل الإسلامُ القائل للفاحشة مساويًا في الوِزْر لفعلها؛ لعِظَم الضرر المترتب في الحالتين؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «القائل للفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء»، أخرجه الإمام البخاري في "الأدب".

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الدكتور هشام ربيع نشر يوميات الأسرة وسائل التواصل الاجتماعي
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