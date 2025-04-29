سعاد صالح تهاجم سعد الدين الهلالي بسبب المواريث وتطالب بالحجر عليه

كتب-محمد قادوس:

انتقدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، التي قال فيها إنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وإن تغيير الأحكام يمكن أن يتم إذا أصبح مطلبًا شعبيًا. ووصفت تصريحاته بـ"التخريف" الذي لا يليق أن يصدر عن أستاذ جامعي سابق بالأزهر.

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هذا يعتبر عبثا فكريا يهدد العقول ويهز ثوابت المجتمع، مؤكدة أن آيات الميراث قطعية الثبوت والدلالة، ولا تقبل الاجتهاد أو التعديل.

وأضافت صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" تفاصيل" المذاع على قناة" صدى البلد 2": أن الآيات واضحة في سورة النساء، بدأت بـ" يوصيكم الله" وانتهت بـ" فريضة من الله" فمن يملك بعد ذلك مخالفتها، مشددة على أن القرآن الكريم ليس مجالًا للعبث أو التفصيل على مقاس الأفكار الحداثية.

وقالت أستاذ الفقه أن النبي محمد ﷺ لم يكن يملك أن يغير في النص القرآني، فكيف يأتي اليوم من يطالب بتعديل فريضة قرآنية استنادًا إلى رأي عام أو ضغط اجتماعي.

وطالبت الجهات المعنية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، ومشيخة الأزهر الشريف، بالحجر على من يؤثر على العقول المسلمة، والتصدي لمثل هذه التصريحات التي اعتبرتها دعوات مسمومة تهدم الثوابت الشرعية، وتشوه صورة الإسلام لدى العامة.

وأكدت أن الدفاع عن القرآن وأحكامه ليس غيرة شخصية، بل هو واجب ديني ووطني لحماية هوية الأمة، قائلة: من يعبث بحظوظ الله، فقد ظلم نفسه وظلم غيره، ولن يسكت الأزهر عن تلك التجاوزات.

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