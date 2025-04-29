د.عصام الروبي يوضح أعظم ضمانة لمصر ومكة ذكرها الله في القرآن

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، أن لمصر ضمانة كبيرة عند الله كالتي لمكة تمامًا، وهما ضمانتان في القرآن الكريم لبلدتين كريمتين، هما مكة المكرمة ومصر.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أن الله-سبحانه وتعالى-قال عن مكة" لتدخلن"، وقال عن مصر" ادخلوا"، وقال عن مكة،" لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ"، وقال عن مصر ممنوعة من الصرف" ادْخُلُوا مِصْرَ.

وأوضح الداعية الإسلامي أن الله-سيحانه وتعالى-ذكر الضمانة التي تخص مكة في قوله-تعالى-في سورة الفتح" لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا"، مشيرًا الي أن الله-سبحانه وتعالى-جعل نفس الضمانة لمصر، بل وعلق الله على نفس المشيئة علق عليها أمان مصر.

واستشهد العالم الأزهري بقول الله-تعالى-في سورة يوسف،" ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ".

وبين الروبي ان الله علق أمان مكة على مشيئته فقال" إِن شَاءَ اللَّهُ"، وعلى نفس المشيئة علق الله عليها أمان مصر فقال" ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ".

وقال عن مكة" آمِنِينَ"، وقال عن مصر" آمِنِينَ".

وأكد الروبيان مصر ستظل دومًا وابدًا كما لمكة تمامًا تكون بلد الأمن والأمان وبلد للسلم والسلام وللخيرات والبركات، وهذا يكون استنادًا الي وعد الله لهما بالخير والبركة.

اقرأ ايضًا

سيدة تطلب الفتوى: أمتنع عن الجماع مع زوجي لأنه لا يصلي؟.. وأمين الفتوى ينصح

رمضان عبد المعز يوضح سر السعادة الدنيا والآخرة

حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. المفتي يوضح