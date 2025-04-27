كيفية رمي الجمرات خلال أيام الحج وعددها ومتى تجب الكفارة.. أمين الفتوى يوضح

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن كيفية رمي الجمرات خلال أيام الحج، لافتًا إلى أن الرمي يتم على مدار أيام عيد الأضحى وأيام التشريق وبالنسبة للمتعجل، ويتم رمي الجمرات في 3 أيام فقط هى يوم العيد واليومين التاليين له، بينما بالنسبة للمتمتع، يستمر الرمي في أيام التشريق الثلاثة.

وأضاف شلبي، خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر فضائية “الناس” أن العدد المقرر من الحصى في كل يوم هو 7 حصيات لكل جمرة بحيث يكون المجموع 70 حصاة للمتمتع الذي يرمي خلال يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، أما إذا قرر الحاج الرمي في يومين فقط، فسيكون المجموع 49 حصاة 7 في كل جمره، على أن يكون العدد في اليوم الرابع (ثالث أيام التشريق) 21 حصاة.

وأشار شلبي إلى أنه لا يجوز رمي عدد أقل من 7 حصيات في كل جمرة، وحال تم الرمي بأعداد أقل يجب على الحاج تعويض ذلك إما بكفارة أو صدقة وفقًا للعدد المفقود.

وعن زيادة عدد الحصى، أكد شلبي أنه يمكن للحاج زيادة العدد من باب التأكيد على أداء المناسك بشكل دقيق ورغم أن الزيادة ليست ضرورية، إلا أنه لا حرج في ذلك ولا فدية على الحاج إذا رمى بعدد إضافي من الحصى.

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