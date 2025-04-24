كتب-محمد قادوس:

يترقب ملايين المواطنين مساء اليوم الخميس، بدء تطبيق نظام التوقيت الصيفي، والذي يبدأ رسميًا بعد منتصف ليل الجمعة، مع الساعة 12:00 صباحًا، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتُصبح الساعة 1:00 صباحًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدَّق في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، والذي ينص على تطبيق التوقيت الصيفي سنويًا، وذلك بهدف الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصلي الربيع والصيف، مما يُسهم في ترشيد استهلاك الطاقة.

عند منتصف الليل من يوم الجمعة 25 أبريل 2025، أي مع دقات الساعة الثانية عشرة، ستُقدَّم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحًا، ويبدأ بذلك العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا.

ويرصد "مصراوي"، مواقيت صلاة غدا الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في مصر، كما يلي:

فجر يوم الجمعة قبل التغيير 3:47 ليصبح 4:47 بعد التغيير

شروق يوم الجمعة قبل التغيير 5:19 ليصبح 6:19 بعد التغيير

أذان الجمعة قبل التغيير 11:53 ليصبح 12:53 بعد التغيير

اذان العصر قبل التغيير 3:29 ليصبح 4:29 بعد التغيير

أذان المغرب قبل التغيير 6:28 ليصبح 7:28 بعد التغيير

أذان العشاء قبل التغيير 7:49 ليصبح 8:50 بعد التغيير

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