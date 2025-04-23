خالد الجندي يكشف عن معنى لفظ البعث فى القرآن الكريم

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن معنى لفظ البعث في القرآن الكريم.

وقال الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "dmc": "ربنا قال في كتابه وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم"، موضحًا أن بعثناهم هنا تشير إلى أن الموت نوم والنوم موت والقيام من النوم والقيام من الموت كلاهما يصح أن يطلق عليه لفظ البعث.

أضاف: "إذا قلنا إن النائم بُعِث من نومه اللفظ صحيح، وإذا قلنا إن الميت بُعِث من قبره أو من موته فالاستخدام صحيح"، مستشهدًا بقوله تعالى: "وهو الذي يتوفاكم بالليل"، فاعتبر أن النوم وفاة وفي سورة الزمر: "الله يتوفى الأنفس حين موتها أي حين نومها والتي لم تمت في منامها".

وتابع الجندي قائلًا: "يعني ربنا يقبض أرواح النائمين والمستيقظين إذا أراد"، موضحًا أن البعث يطلق في القرآن على الموت والنوم والرسل، مضيفًا: "في سورة المائدة بعث الله غرابًا، أي كلمة بعث تأتي بمعنى أرسل وكلف، وأيضًا بمعنى أيقظ، وهذا جمال تنوع القرآن الكريم".

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