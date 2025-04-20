حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة وما يجب فعله.. الإفتاء توضح

كتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة وما يجب فعله في تلك الحالة، وذلك ردا على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: ما حكم نسيان الإمام سجدة التلاوة في الصلاة؟ فقد كنت أصلي خلف إمام المسجد، وقرأ آية فيها سجدة، لكنه نسي السجود لها، وأتم صلاته، وبعد الصلاة اختلف المصلون؛ فقال بعضهم: لو تذكَّر في الركوع كان عليه أن يعود ويسجد لها، وقال بعضهم الآخر: هي سُنَّة، ولا شيء في تركها؛ فما الصواب في هذه الحالة؟

وفي رده، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أنه إذا قرأ الإمام أثناء صلاته بالناس آية فيها سجدة، ولكنه نسي فلم يسجد لها، ثم ركع فلا يعود للإتيان بها، بل عليه أن يتم صلاته.

وأكد الدكتور نظير عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن صلاة الإمام في تلك الحالة صحيحة ولا شيء عليه؛ لأنه تلَبَّس بالفرض، فلا يتركه للعَوْد إلى سُنَّة، ولأنه يصير زائدًا ركوعًا عامدًا والزيادة في الأفعال عامدًا تبطل الصلاة.

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