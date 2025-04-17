فيديو أثار تفاعلا.. "كرم" فتاة من ذوات الهمم تقرأ القرآن على أئمة أزهريين

كتب-محمد قادوس:

أثار فيديو لفتاة من ذوات الهمم تقرأ بعض السور القصيرة من القرآن الكريم، على أحد علماء الأزهر الشريف، عند تفقده بعض الكتاتيب، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

ونشر الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بأمانة هيئة كبار العلماء بالأزهر، الفيديو عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلًا: أكرمنا الله وجبر خاطرنا في زيارة كتاتيب القرآن الكريم برؤية" كرم" صاحبة البهجة والسرور والكرم واللين، واللُطف، طيّبة العشرة، باسمة المُحيّا، حلوة اللِسان، وجهها يشع بالأُنس والأنوار والسعادة.

وفي الفيديو، تظهر " كرم" وهي تقرأ بعض السور القصيرة، فيما منحها الشيخ مكافأة مالية.

وأشاد نشطاء على موقع التواصل بتصرف أئمة الأزهر، وقال أحدهم: "والله يا مولانا أرجعتم للأزهر مكانته في قلوب الناس، وجعلتمونا نفتخر بأزهريتنا، جزاكم الله كل خير، وجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم، ونفع الله بكم البلاد والعباد".

اقرأ ايضًا

سيدة تطلب الفتوى: أمتنع عن الجماع مع زوجي لأنه لا يصلي؟.. وأمين الفتوى ينصح

رمضان عبد المعز يوضح سر السعادة الدنيا والآخرة

حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. المفتي يوضح