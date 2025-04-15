الشيخ خالد الجندي: الضرب جاء 14 مرة في القرآن وليس له علاقة بالزوجات

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الاختلاف الفقهي ليس تضادًا بل رحمة من الله تعالى للأمة الإسلامية، موضحا أن النصوص الشرعية تتنوع ما بين قطعي الثبوت وظني الدلالة، وظني الثبوت وقطعي الدلالة، وهذا يفتح المجال لاجتهادات متعددة من العلماء وفقًا لفهمهم للنصوص.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": إلى أن اللغة العربية، التي نزل بها القرآن الكريم، تتسم بالثراء الكبير وحمل العديد من المعاني للكلمة الواحدة، وهو ما يساهم في تعدد التفسيرات، حيث قدم مثالاً من سورة النساء في قوله تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن".

وأوضح وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن كلمة "الضرب" وردت في القرآن الكريم بأكثر من 14 معنى، من بينها التغطية، المفارقة، التوضيح، التداخل، والتمثيل، مما يعكس قدرة اللغة العربية على توصيل معانٍ متنوعة وليس معناه ضرب الزوجات.

وأشار الجندي، إلى آية الوضوء "أو لامستم النساء"، مؤكدًا أن الفهم اللغوي للنص أسفر عن اختلاف في تفسيره بين المذاهب الفقهية، والإمام الشافعي اعتبر أن اللمس يعني مجرد المصافحة أو التلامس البسيط، حتى وإن كان بدون شهوة، وهو ما ينقض الوضوء، بينما الإمام مالك قال إن الوضوء لا يُنتقض إلا إذا صاحب اللمس تفكير في لذة أو شهوة، أما الإمام أبو حنيفة فقال إن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقًا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، مع التأكيد على أنه لا يُجيز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية.

اقرأ ايضًا

سيدة تطلب الفتوى: أمتنع عن الجماع مع زوجي لأنه لا يصلي؟.. وأمين الفتوى ينصح

رمضان عبد المعز يوضح سر السعادة الدنيا والآخرة

حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. المفتي يوضح