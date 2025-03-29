الإفتاء تنشر صيغة تكبيرات العيد عند المصريين: صحيحة ومشروعة

كتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صيغة تكبيرات العيد المشهورة والدارجة عند المصريين منذ القدم، وتعتمد في صيغتها على الصلاة على النبي وآله وصحبه... إلخ.

ونشرت الإفتاء، صيغة التكبيرات، قائلة: درج المصريُّون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة في التكبير وهي: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وأكدت الإفتاء، في نص فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن هذه الصيغة مشروعة وصحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم كالإمام الشافعي.

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