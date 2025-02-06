عمرو الورداني يوضح حكم كشف جزء من الشعر أو الرقبة في الحجاب

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحجاب الشرعي للمسلمة يتطلب تغطية جميع بدنها عدا الوجه والكفين، وذلك وفقًا لما ورد في الأحاديث النبوية.

وأضاف الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس": أن كشف جزء من الشعر أو الرقبة يُعد خللًا في الحجاب، إلا أن مسألة الإثم والثواب موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث في هذه الأمور وكأنهم يمتلكون خزائن الحسنات والسيئات، وهذا ليس من الدين.

وأوضح أمين الفتوى، أن الحجاب ليس فقط لمنع الفتنة، وإنما لحفظ كرامة الإنسان، تمامًا كما أن للرجل عورة يجب سترها، مؤكدًا أن الهدف من الحجاب هو الحفاظ على القيم الإنسانية والكرامة، وليس مجرد مظهر خارجي فقط.

ودعا الورداني الفتيات إلى الالتزام بالحجاب على مراد الله، وعدم التأثر بالآراء التي تقلل من أهميته، مع التأكيد على أنه لا يجوز اعتبار كشف جزء من الشعر أو الرقبة أمرًا عاديًا، لأنه يخالف الضوابط الشرعية.