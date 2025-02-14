حكم من دخل عليه رمضان وهو لم يقض رمضان الفائت.. هل عليه فدية؟.. المفتي السابق يوضح

كتب - علي شبل:

انتصف شعر شعبان ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهر الفريضة والركن الرابع من أركان الإسلام، يتساءل الكثيرون عن حكم من دخل عليه رمضان وهو لم يقض رمضان الفائت، وما مدى وجوب إخراج الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر؟

الرأي السابق في تلك المسألة، سبق أن أوضحه الدكتور شوقي علام، مؤكداً أنه يستحب لِمَن أفطر في رمضان لعذرٍ مِن مرضٍ أو نحوه أن يُبادر بقضاء ما عليه من صيامٍ عند القدرة عليه؛ فإن أخَّر القضاء بعذرٍ أو بغير عذرٍ حتى أدركه رمضان آخر لَزِمَهُ فقط القضاء بَعدَهُ ولا فدية عليه.

وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن ما عليه الفتوى في الفدية على تأخير قضاء رمضان، أنه إذا أخَّرَ أحد أصحاب الأعذار قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان آخر فالمختار للفتوى: أنه يلزمه القضاء فقط، ولا تجب عليه فدية.. والله سبحانه وتعالى أعلم.

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