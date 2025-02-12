إعلان

في ليلة النصف من شعبان.. 5 فئات محجوبون عن رحمة الله يكشف عنهم عالم أزهري

06:56 م الأربعاء 12 فبراير 2025

ليلة النصف من شعبان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علي شبل:

قبل ليلة النصف من شعبان والتي تبدأ من أذان مغرب غد الخميس 14 شعبان، الموافق 2025/02/13، حتى فجر الجمعة 15 شعبان، الموافق 2025/02/14، كشف العالم الأزهري الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن فئات محجوبة عن رحمة الله ومغفرته ليلة النصف من شعبان.

يقول لاشين إنه رغم أن أحاديث المغفرة والرحمة ليلة النصف من شعبان تجعل رحمة الله ومغفرته عامة تشمل جميع عباده إلا أن هذه الأحاديث بعينها نصت على طوائف من الناس لا تشملهم رحمة الرحيم في هذه الليلة.

وحدد لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، هذه الطوائف وهي ما يلي:

1- طائفة المشركين.

2- طائفة القتلة.

3- طائفة الزناة.

4- طائفة المشاحنين.

5- طائفة أهل الحقد.

وختم العالم الأزهري بالدعاء: سلمنا ياربنا من كل ه‍ؤلاء، واشملنا برحمتك ومغفرتك في هذه الليلة.. اللهم آمين.

اقرأ أيضًا:

يشك في زوجته ويريد إثبات جريمة الزنا في حقها.. وأمين الفتوى يرد منفعلاً (فيديو)

هل امتناع الزوجة عن إعطاء الزوج حقه الشرعي يبيح له اغتصابها؟.. علي جمعة يرد

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الدكتور عطية لاشين ليلة النصف من شعبان لجنة الفتوى بالأزهر فئات محجوبون عن رحمة الله
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا