في ليلة النصف من شعبان.. 5 فئات محجوبون عن رحمة الله يكشف عنهم عالم أزهري

كتب- علي شبل:

قبل ليلة النصف من شعبان والتي تبدأ من أذان مغرب غد الخميس 14 شعبان، الموافق 2025/02/13، حتى فجر الجمعة 15 شعبان، الموافق 2025/02/14، كشف العالم الأزهري الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن فئات محجوبة عن رحمة الله ومغفرته ليلة النصف من شعبان.

يقول لاشين إنه رغم أن أحاديث المغفرة والرحمة ليلة النصف من شعبان تجعل رحمة الله ومغفرته عامة تشمل جميع عباده إلا أن هذه الأحاديث بعينها نصت على طوائف من الناس لا تشملهم رحمة الرحيم في هذه الليلة.

وحدد لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، هذه الطوائف وهي ما يلي:

1- طائفة المشركين.

2- طائفة القتلة.

3- طائفة الزناة.

4- طائفة المشاحنين.

5- طائفة أهل الحقد.

وختم العالم الأزهري بالدعاء: سلمنا ياربنا من كل ه‍ؤلاء، واشملنا برحمتك ومغفرتك في هذه الليلة.. اللهم آمين.

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