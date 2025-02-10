قبل الصيام.. 4 أمور يحذر منها أمين الفتوى لضمان صحة العبادة في رمضان (فيديو)

كتب- علي شبل:

قبل حلول شهر رمضان المعظم، حذر الدكتور أحمد البسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من بعض الأمور التي قد تقلل ثواب العبادة في رمضان، قائلًا إن شهر رمضان الكريم يُعتبر فرصة عظيمة للتقويم الروحي والجسدي للإنسان.

ويقول أمين الفتوى إن رمضان شهر مبارك يعلمنا التقشف والزهد، ويحثنا على ضبط النفس والتقليل من بعض العادات اليومية التي قد تضر بالإنسان.

وأضاف البسيوني، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، هناك أربعة أمور أساسية يجب على المسلم التقليل منها خلال شهر رمضان، وهي:

أولها التقليل من الطعام، وهو ما يتحقق من خلال صيام الشهر المبارك.

ثانيًا، التقليل من النوم، وهو ما يُمكننا من أداء الصلاة والقيام في الليل.

ثالثًا، التقليل من الكلام، ويكون ذلك من خلال ضبط اللسان والابتعاد عن اللغو والحديث الذي لا يفيد.

رابعا وأخيرًا، التقليل من التفاعل مع الناس، مما يساعد على قضاء الوقت في العبادة والتفرغ للطاعات.

وأكد أمين الفتوى أن شهر رمضان ليس فقط شهرا للامتناع عن الطعام والشراب، بل هو شهر للتقشف وتعليم النفس كيف تضبط غرائزها، وكيف ترشد احتياجاتها، ففي هذا الشهر نتعلم كيف نضبط حياتنا ونكون أكثر وعيًا بما نحتاجه فعلاً، بعيدًا عن الترف والإسراف.

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