د. عصام الروبي يوضح: معنى قول الله" فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب"

كتب- محمد قادوس:

عرض الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، سؤالًا قال فيه، ما معنى قول الله-تعالى-في سورة الشرح" فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب"؟.

وقال العالم الأزهري في معنى الآية الكريمة " فَإِذَا فَرَغْتَ" أي إذا فرغت يا رسول الله من تبليغ الرسالة أو إذا فرغت من الغزو فانصب.

وأشار الداعية إلى معنى النصب وهو التعب أي اجتهد في طاعة الله أي يا رسول الله لا تتوقف عند حال معينة، ولا تخلو حياتك كلها من طاعة وعبادة وذكر واجتهاد في طاعة الله.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: في معنى" وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب" أي كن راغب فيما عند الله لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته سبحانه فارغب إلى الله ولا ترغب إلى هواك ونفسك ولا إلى متاع الدنيا، وإنما كن راغبًا إلى الله.

وأوضح العالم الأزهري بأنه من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟، ناصحًا العبد بأن يكون دائمًا مع الله يكون ربك معك.

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