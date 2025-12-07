كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: "هل زواجي بعد وفاة زوجي بدون موافقة أمي وأبي ذنب لا يُغتفر؟".

وقال أمين الفتوى، أن القول بأن هذا الزواج ذنب غير صحيح، مؤكدًا أن الأولى أن يكون الأمر برعاية الوالدين وبالتنسيق مع الأب والأم، لكن عدم حدوث ذلك لا يجعل الزواج ذنبًا. وأكد أن السائلة لم ترتكب أي خطأ، لأنها تزوجت على سنة الله ورسوله، متسائلًا: "فأين الذنب؟".

وأضاف العظيم خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المرأة البالغة العاقلة تُعد ولية نفسها، وهذا أمر مشروع، وهو مذهب السادة الحنفية، وهو ما عليه الفتوى والقضاء، وبالتالي فإن الزواج صحيح، وليس على السائلة إثم لأنها قصدت الحلال وقصدته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وشدد أمين الفتوى على أن الأولى والأفضل كان مشاركة الوالدين في الأمر، لذلك يجب استرضاؤهما واستسماحهما، وقولى: "حقكم علينا أننا تصرفنا دون الرجوع إليكما"، لكن لا إثم على السائلة ولا ذنب.

