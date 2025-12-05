انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من برنامج دولة التلاوة، وسط متابعة كبيرة من محبي التلاوة وسماع القرآن الكريم.

وشهدت الحلقة منافسة قوية بين المتسابقين الذين قدّموا تلاوات متميزة عكست مستوى متقدمًا من الأداء وضبط الأحكام.

وخطف المتسابق الطفل محمد احمد حسن القلاجي، صاحب الـ12 عاماً، الأسماع والأنظار بعد أن أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأدائه قائلاً: “أنا فرحان جدًا بيك”، وشبهه بـ"العصفور الصغير الذي يغرد بالقرآن الكريم" في إشارة واضحة إلى جودة صوته وتميز أدائه رغم صغر سنه.

وأعرب الأزهري عن سعادته بما شاهده من المتسابق، قائلًا إنه تابع له مقطعًا منشورًا بعنوان «عملاق من عمالقة التلاوة بالأزهر»، وأنه حفظه وسجّله لديه تقديرًا لصاحبه، قائلًا: لاحظت فيك الشاب الحافظ المتقن للقرآن، والمعتز بعمامته، والمهذب والخلوق والطموح.. العصفور الصغير الذي يغرد بالقرآن الكريم، وبالقريب نقدم لشعب مصر والعالم هدية قيمة وجميلة.

وبعد أن قدّم القلاجي تلاوة وُصفت بالمتقنة والمفعمة بالإحساس، عكست تمكنه من أدواته وبصمته الصوتية وقدرته على أداء المقامات القرآنية بثقة وحضور، قدم ابتهالا دينيا ووطنيا، نال إشادة كبيرة من لجنة التحكيم، ووقف له الداعية مصطفى حسني بالتصفيق وسط تفاعل من حضور المسابقة.

من جانبه، أكد حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، أن صوت المتسابق وقراءته جاءا «جميلين ومتقنين»، مشيرًا إلى أنه «يمكن أن يسجل مصحف مرتل»، في إشارة إلى استقرار أدائه ودقته في أحكام التلاوة.

وأشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، بقدرة المتسابق على استعراض مهاراته الصوتية والتنقل بين المقامات، قائلًا: تلاوة رائعة.. واستعرض مهاراته في المقامات، واستخدم كل مساحة صوته، والناس من خلفي تقول: قراءة الكبار.. أدعو الله أن يحفظك من العين.

كما قال الشيخ طه النعماني إن المتسابق أظهر نضجًا واضحًا، وعلّق بقوله: «ما شاء الله.. بادئ كبير مش صغير»، في إشارة إلى قوة الحضور وثبات الأداء رغم صغر سنه.

وتستمر المنافسات القوية في برنامج دولة التلاوة مع تميز أصوات شابة قادرة على تقديم نموذج رفيع لتلاوة القرآن الكريم، في وقت تواصل فيه لجنة التحكيم اكتشاف مواهب جديدة تستحق أن تتصدر المشهد القرآني خلال السنوات المقبلة.

