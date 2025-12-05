إعلان

موعد أذان وصلاة الجمعة اليوم الجمعة 5 ديسمبر.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

05:00 ص 05/12/2025

موعد أذان الجمعة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الجمعة، الموافق5 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الجمعة اليوم مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 5 ديسمبر: في تمام الساعة11:46ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 5 ديسمبر:

صلاة الفجر 5:4ص.

الشروق 6:36 ص

صلاة الجمعة11:46ص.

صلاة العصر: 2:36 م.

صلاة المغرب: 4:55 م.

صلاة العشاء: 6:17م.

