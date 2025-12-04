هل يشترط الانتظار بين العمرة والعمرة؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤالٍ حول مدى اشتراط الانتظار بين العمرة والعمرة.

وأضاف شلبي، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الشرع لا يشترط فترة زمنية محددة بين العمرة والعمرة، فيجوز للإنسان بعد أن ينتهي من عمرته أن يخرج إلى الحل ثم يُحرِم بالعمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، بحسب ما يتيسر له وبحسب رغبته.

وأوضح أمين الفتوى، أن اعتقاد البعض بضرورة الانتظار ثلاثة أيام بين العمرتين، أو أسبوع، أو أن تكرار العمرة في السفر الواحد غير جائز، هو اعتقاد غير صحيح ولا يقول به جماهير الفقهاء، مؤكدًا أن الرأي الراجح المعتمد هو جواز أداء أكثر من عمرة في السفر الواحد بلا حرج.

وأشار أمين الفتوى إلى أن المهم في تكرار العمرة هو الخروج إلى التنعيم كمسجد السيدة عائشة أو أي موضع من الحل، ثم الإحرام من هناك والدخول إلى الحرم لأداء النسك، موضحًا أنه قد توجد إجراءات تنظيمية فقط من الجهات المختصة، مثل تحديد أوقات دخول الحرم، لكن هذا لا علاقة له بالحكم الشرعي.

وأكد أن الشخص يمكنه أداء عمرتين في يوم واحد إذا أنهى العمرة الأولى ثم خرج إلى التنعيم وأحرم بالثانية، ولا يشترط شرعًا انتظار ثلاثة أيام بين العمرتين، مختتمًا بأن الأمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

