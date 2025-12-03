في اليوم العالمي لذوي الهمم، الذي يحل في 2 ديسمبر من كل عام.. يرصد مصراوي أشهر 10 علماء مسلمين من ذوي الهمم، لم تمنعهم الإعاقة من التفوق والإبداع، وإثراء علوم الدين والشريعة وكانوا نبراسا للأمة والناس، وأناروا تاريخ الإسلام بإسهاماتهم العلمية والفكرية الكبيرة، مما يبرهن على أن الإعاقة لم تكن عائقاً أمام طلب العلم والتميز.

ومن أبرز هؤلاء الأعلام:

1- عبد الله بن أم مكتوم: صحابي جليل ومؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. كان أعمى، وقد أنزل الله فيه آيات من القرآن الكريم (سورة عبس) تعاتِب النبي على انشغاله بغيره عنه. كان فقيهاً وعالماً جليلاً، وكان النبي يستخلفه على المدينة أحياناً.

2- الإمام الترمذي: هو محمد بن عيسى الترمذي، صاحب كتاب "سنن الترمذي"، وهو أحد الكتب الستة المعتمدة في الحديث النبوي. كان كفيف البصر، لكن إعاقته لم تمنعه من أن يصبح واحداً من كبار علماء الحديث في عصره.

3- الإمام التابعي محمد بن سيرين، الذي عانى محمد من ثقل شديد في السمع (صمم). هذه الإعاقة السمعية لم تمنعه من أن يكون واحداً من أعظم علماء التابعين، وأحد كبار أئمة الفقه والحديث وعلم الفرائض.

وكانت دقة حفظه وروايته للحديث، رغم الصمم الجزئي، تعد شاهداً على عزيمته الفذة وحرصه الشديد على العلم، مما جعله مرجعاً موثوقاً وإماماً مأموناً.

4- الإمام التابعي عطاء بن أبي رباح هو الإمام، الفقيه، والمحدّث التابعي الجليل، الذي لُقّب بـ "مفتي الحرم" و"شيخ الإسلام". كان مثالاً صارخاً على أن العبرة بالعلم والتقوى وليس بالمظاهر أو القدرات الجسدية، حيث كان - رحمه الله أعرج (يعاني من عرج شديد)، كما عانى من فقد إحدى عينيه (كان أعور)، إلا أنه بلغ منزلة عظيمة في العلم والقدر.

5- الإمام التابعي عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، المعروف بـ "الأعرج"، هو إمام جليل، وحافظ كبير، وشيخ القراءات في المدينة المنورة في زمن التابعين.

لُقب بـ "الأعرج" بسبب نقص أو عرج كان في إحدى رجليه. هذه الإعاقة الجسدية لم تمنعه أبداً من السعي الحثيث لطلب العلم والرحلة في سبيله، ولا من أن يصبح واحداً من أئمة المسلمين الأعلام الذين يُقتدى بهم. وتُعد سيرته دليلاً على أن معيار التفاضل عند الله هو التقوى والعلم، وليس كمال الخلقة الظاهرة.

6- قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، أبو الخطاب، هو أحد الأئمة الأعلام من التابعين، والمشهور بـ "إمام المفسرين والمحدثين". وُلد في البصرة عام 60 هـ، وهو الحافظ المفسر المحدث، الخبير بعلوم اللغة، وأيام وأنساب العرب.

كان الإمام قتادة بن دعامة يعاني من إعاقة بصرية؛ فقد وُلد أكمه (كفيف البصر)، وقد تحدى إعاقته البصرية بقوة الإرادة وشدة الحفظ، ولم تكن عائقاً أمام تفوقه العلمي الفذ، حيث أصبح بصير القلوب والعقول، وأنار التاريخ الإسلامي بعلمه الغزير في التفسير والحديث.

7- الإمام قالون، هو عيسى بن مينا بن وردان بن عبد الصمد الزرقي المدني، أحد الأئمة السبعة المشهورين في القراءات القرآنية، وصاحب رواية "قالون عن نافع" وهي إحدى الروايات المتواترة للقرآن الكريم، بسند متصل إلى سيدنا رسول الله، وتعرف باسمه.

كان الإمام قالون يعاني من الصمم الشديد، وكان لا يسمع حديث الناس العادي، ولكنه كان مثالاً مدهشاً على العزيمة والتغلب على الإعاقة.

وكانت له معجزة ذكرها العلماء وهي أنه إذا قُرئ عليه القرآن، كان يسمعه، وكان يفهم خطأ القارئ ولحنه ببراعة شديدة بالنظر إلى شفتيه ويرده إلى الصواب.

توفي الإمام قالون سنة 220 هـ (835 م) بالمدينة المنورة عن عمر ناهز الثمانين عاماً، تاركاً إرثاً عظيماً في علم القراءات.

8- الإمام أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري الأزدي البغدادي، هو أحد أبرز أئمة القراءة في التاريخ الإسلامي، وإمام القراء في عصره. اشتهر بكونه أحد الرواة الرئيسيين للقراءات السبع المتواترة، وكان مقصد القراء، لعلو سنده، وإليه تنسب رواية قرآنية.

كان الإمام الدوري يعاني من فقدان البصر (العمى)، ولُقب بـ "الضرير". ولم تمنعه إعاقته البصرية من أن يصبح شيخ القراء في بغداد وإماماً في علم القراءات.

توفي الإمام الدوري في شوال سنة 246 هـ في سامراء، عن عمر يناهز 93 عاماً، بعد حياة حافلة بخدمة كتاب الله.

9- الإمام أبو محمد القاسم بن فِيرُّه الشاطبي (صاحب الشاطبية)، والذي اشتُهر في علم القراءات، وقد وُلد الإمام الشاطبي كفيف البصر (ضريراً)، ورغم ذلك أصبح إمام القراء في عصره. اشتهر بنظمه لقصيدة "حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني"، المعروفة اختصاراً بـ "الشاطبية"، والتي تعتبر المتن الأساسي والمرجع الأهم لتعليم القراءات السبع المتواترة للقرآن الكريم في العالم الإسلامي.

10- الإمام البخاري: يُعدّ محمد بن إسماعيل البخاري، صاحب كتاب "صحيح البخاري" (أصح كتب الحديث الستة)، أحد أعظم علماء الحديث على الإطلاق. فقد بصره في طفولته المبكرة ثم رده الله عليه، لكنه عانى من ضعف في البصر طوال حياته، ومع ذلك سافر وحفظ وجمع آلاف الأحاديث النبوية بدقة متناهية.

