موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأربعاء 3 ديسمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر، في تمام الساعة 11:45 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر:

الفجر 5:03 ص

الشروق 6:35 ص

الظُّهْرِ 11:45 ص

العصر 2:35 م

المغرب 4:55 م

العشاء 6:17 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

بسم الله الذي لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العزيز الحكيم... اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نُعلن وما نحمله في قلوبنا من خوفٍ وأمل ومن ضعفٍ ورجاء.. اللهم إنّا بين يديك فاقبلنا بقبولك الحسن.. واغمرنا بعفوك وسترك ورضاك...

اللهم إن ضاقت بنا السبل فافتح لنا من حيث لا نحتسب.. وإن أُغلقت الأبواب فافتح لنا بابك الذي لا يُغلق.. وبارك اللهم لنا في أرزاقنا وأوقاتنا وأسماعنا وأبصارنا وسائر أمورنا وجميع أحوالنا..

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.